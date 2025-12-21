近畿地方では、24日のクリスマスイブは広く雨が降り、本降りになる所もありそうです。また、大晦日から元日にかけては、日本海側や山沿いを中心に雪や雨の降る所があり、外出にはあいにくの天気になる可能性があります。22日〜28日この先一週間の近畿地方は、天気が小刻みに変わる見込みです。明日22日は、豊岡など日本海側で雨の降る所がありますが、大阪など太平洋側では次第に晴れ間が広がるでしょう。明後日23日は、午前中は晴