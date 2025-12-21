トヨタ・カリーナ・デラックストヨタは1972年までに米国市場で存在感を強め、販売台数100万台を達成した。その成功は主にピックアップトラックとカローラに支えられていた。セリカやコロナも一定の成功を収めたが、カリーナ（1972〜1973年）はほとんど目立たなかった。長い間米国でこのクルマを見かけなかったのも当然だ。【画像】日本でも熱い視線を浴びた高級スポーツカー【マーキュリー・クーガーを詳しく見る】全32枚トヨタ