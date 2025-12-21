20日、島根県江津市の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家に住む高齢の夫婦と連絡が取れていません。火事があったのは島根県江津市江津町の丸山サカエさん（91）の住宅です。警察によりますと20日午後9時50分頃、隣の家に住む人から「丸山さんの家から炎が上がっている」と消防に通報がありました。火はおよそ7時間後に消し止められましたが、住宅を全焼し、焼け跡から性別不明の2人の遺体が発見されま