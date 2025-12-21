長野県長野市の善光寺の宿坊で21日、正月に本堂に供える餅をつく伝統の「おそなえつき」が行われました。「おそなえつき」は長野市・善光寺の伝統行事のひとつで、浄土宗の14の宿坊が毎年、持ち回りで担当しています。21日は宿坊の「浄願坊」で、住職たちが覆子と呼ばれる和紙で口を覆い、4人1組で餅をつきました。飾り餅は5段重ねで一番下の最も大きい餅は、直径およそ40センチになります。善光寺浄願坊・若麻績大心 住職「来年は