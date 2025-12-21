全国高校駅伝は21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われ、女子（5区間、21.0975キロ）は長野東が1時間6分30秒（速報値）の好タイムで2年連続3度目の優勝を果たした。1区の川上がトップで滑り出すと3区の真柴が区間新記録の好走でリードを広げ、首位を譲らず逃げ切った。大阪薫英女学院が2位、立命館宇治（京都）が3位だった。続いて、佐久長聖（長野）の3連覇が懸かる男子（7区間、42.195キロ）を実施。