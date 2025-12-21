モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」が、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のデザインを取り入れたスマホケースの新作を発表。累計販売数5万4000個を突破した大人気シリーズの第4弾となる新デザインでは、コミックアートを取り入れながらも上品なムードに仕上げられているのが特徴だ。【写真】累計販売数5万4000個を突破した「iFace」のスヌーピーをデザインしたスマホケースの新作を見る「PE