21日午前10時29分ごろ青森県東方沖を震源とする地震があり、県内でも震度2の揺れを観測しました。気象庁によりますと21日午前10時29分ごろ青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。この地震で青森県と岩手県で最大震度4の揺れを観測しました。県内では大館市と鹿角市北秋田市、井川町、小坂町で震度2の揺れを。秋田市や能代市、由利本