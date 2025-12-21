鹿島、仙台、山形で活躍し、町田に赴いたのは2016年。在籍10年。中島裕希が思い入れのあるクラブを離れる。12月21日、富山への完全移籍が発表された。「たくさんの皆さまに支えていただいた10年間、このエンブレムを背負い、FC町田ゼルビアの選手としてプレーできたことを心から誇りに思います。本当にありがとうございました」クラブの公式サイトを通じて、41歳FWが感謝を伝える。「環境や人が変わる中でも、「町田のために」