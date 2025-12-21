■女子第37回全国高等学校駅伝競走大会（21日、たけびしスタジアム京都発着、全5区間・21.0975?）高校ナンバーワンを決める全国高校駅伝女子が21日、京都で行われ、長野東が2年連続で1区から先頭を譲らずに完全優勝で連覇を果たした。3区の真柴愛里（3年）は区間新記録をマークした。近畿地区代表で出場した東大阪大敬愛（大阪）の久保凛（3年）は2区（4.0975?）で好走、高校駅伝ラストランで9人抜き、チームを18位から9位まで上げ