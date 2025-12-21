■女子第37回全国高等学校駅伝競走大会（21日、たけびしスタジアム京都発着、全5区間・21.0975?）高校ナンバーワンを決める全国高校駅伝女子が21日、京都で行われ、近畿地区代表で出場した東大阪大敬愛（大阪）の久保凛（3年）は2区（4.0975?）で好走、高校駅伝ラストランで9人抜き、チームを18位から9位まで上げた。強い雨と悪条件の中、師走の都大路で行われた女子第37回全国高等学校駅伝競走大会、高校生が駅伝日本一をかけて、