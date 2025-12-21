◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が、21日に最終日を迎える。SPで首位発進した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、この日の午前にフリーを棄権することが発表された。理由は「三浦瑠来選手の左肩負傷のため」とされた。三浦、木原組は前日のSPで6分間練