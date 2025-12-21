地震の情報です。気象庁によりますと、午前10時29分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震が起き、青森県八戸市、五戸町、階上町、岩手県の軽米町で、震度4のやや強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。