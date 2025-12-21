女子ゴルフの渋野日向子（27＝サントリー）が主催する「渋野日向子杯第4回岡山県小学生ソフトボール大会」の決勝大会が21日、岡山県・倉敷スポーツ公園で行われた。渋野は始球式で投手を務め、21年東京五輪のソフトボールで金メダルを獲得した原田のどかさん（34）と真剣勝負。2―2で迎えた5球目を柵越え左中間に運ばれた。マウンド上の渋野は笑顔で原田に拍手を送り、小学生からの声援にも応えた。試合前にはゴルフ教室が