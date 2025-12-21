「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）長野東が１区から一度もトップを譲らず２年連続３度目の優勝を飾った。１９９６年に埼玉栄が作った大会記録にはわずかに及ばなかったが、１時間６分３０秒でゴールテープを切った。１区から先頭を譲らなかった長野東。留学生が起用できる３区では真柴が９分６秒と驚異的な区間新記録をマークし、大阪薫英女学院などを突き放した。真柴は昨年の１区でも