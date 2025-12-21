◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）日本スケート連盟は２１日、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がこの日のフリーを棄権することを発表した。理由は「三浦璃来選手の左肩負傷のため」としている。「りくりゅう」は、２０日のＳＰの６分間練習で三浦が左肩を脱臼。トレーナーの手当を受け、最後まで滑りきった。国際スケート連盟非