◇全国高校駅伝・女子第３７回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５）長野東が１区から先頭を走り続け、１時間６分３０秒（記録は速報値）で２年連続３度目の優勝を飾った。１９９６年に埼玉栄がマークした１時間６分２６秒の大会記録に迫る大会歴代２位の好記録だった。３２秒差の２位に大阪薫英女子が続いた。３位は京都・立命館宇治、４位は宮城・仙台育英、５位は埼玉栄、６位は岡山・倉敷だった