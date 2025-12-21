◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）日曜追い＝１２月２１日、栗東トレセンアクシデントがあったジャパンCからの巻き返しを狙うアドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、坂路を５６秒８―１２秒９で駆け抜けた。行きっぷりも良く、元気いっぱいという印象だ。大江助手は「ストレスをためないように、サッとやりました」とうなずいた。前走のジャパンＣは、発馬