【2026年の主な予定】新FRB議長就任、日銀「ハト派」野口・中川氏任期満了米中間選挙 【1月】 1日キプロスが26年上期の欧州連合（EU）議長国に就任 5日東証取引所大発会 6日経団連・日本商工会議所・経済同友会の経済3団体、新年祝賀会・記者会見 テクノロジー見本市「CES」（ラスベガス、9日まで） 9日米雇用統計（12月） 13日米消費者物価指数（12月）