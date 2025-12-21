GO株式会社が提供するタクシーアプリ『GO』の相乗りサービスが、11月20日に『GOエコノミー』へと名称を変更すると同時にサービスの本格展開を開始しました。併せて東京都心部12区への運行エリア拡大、2席同時予約、対応車両台数拡大などを行っています。同社のGOアプリ事業本部 新配車サービス企画部部長の小野山裕己さんに今後の見通しなどについて話を聞きました。2週間で利用者は約3倍に成長●現在の利用状況おかげさまで『GOエ