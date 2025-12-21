全国高校駅伝が２１日、京都市で行われ、女子は長野東（長野）が大会歴代２位となる１時間６分３０秒の好記録で２年連続３度目の優勝を決めた。１区からトップを守り続ける強さを見せ、横打史雄監督は「優勝を目指して１年間取り組んできた生徒たちの成長のすごさに感謝したい」と語った。２位に大阪薫英女学院（大阪）、３位に立命館宇治（京都）が入った。優勝候補だった仙台育英（宮城）は４位に終わった。男子は午後０時半