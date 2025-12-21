ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト、SUGIZO（56）がバイクとの接触事故を起こしたことを報告した。【映像】SUGIZO、公式サイトで事故を報告＆公演延期を発表20日に更新された「LUNA SEA」の公式サイトでSUGIZOは、「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よ