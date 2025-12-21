タレント・アーティストのDAIGO（47）が20日、自身のXを更新。キッザニアで撮影された長女（5）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「大きくなったなぁ…」「姿勢がママ似」DAIGOと5歳長女の“お出かけ”2ショット競馬好きを公言し、競馬番組のMCも務めるDAIGOは、「遺伝かな」とつづり、キッザニアで乗馬体験に挑戦する長女の後ろ姿をアップ。「#キッザニア #最高 #乗りたいと #ウマが好きな娘 #ウマ娘 #