離婚後、シングルファザーとして子どもを大切に育ててきたお父さん。だけど、思わぬかたちで子どもとの別れが来てしまうことも……。今回は、奥さんに不倫されて、子どもを引き取ったというお父さんのエピソードをご紹介します。元妻が再婚後…「妻に不倫されて離婚。娘は僕が引き取りました。当時、娘は2歳で育てるのも大変な時期。シングルファザーとして、仕事に家事に、イヤイヤ期の娘の対応にと必死でした。それでも娘は可愛