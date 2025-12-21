栃木県大田原市で21日未明、ATMが重機で破壊される事件があり、警察は窃盗事件として捜査しています。21日午前2時半ごろ、大田原市にある栃木銀行の出張所で、ATMがパワーショベルのような重機で破壊される事件がありました。警察によりますと、警備員が駆けつけたところ、何者かがATMの近くに止まっていた車の助手席に乗り込み、走り去ったということです。ATM本体は、重機につかまれた状態で発見されたということです。関係者に