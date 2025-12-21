[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]2試合連続で圧巻のゴールを決めた。0-1の前半12分、U-18日本代表はFW徳田誉(鹿島)が敵陣右中間でインターセプト。FW新川志音(鳥栖U-18)はパスを受けると、ゴール方向へ持ち出してから左足を振り抜く。鋭いミドルシュート。アウトにかかったボールはU-18スペイン代表の190cmGKシモン・ガルシア・ビセンテ(アスレチック・ビルバオB)の指先を抜け、ゴール左角