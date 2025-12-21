ポルト(ポルトガル1部)は20日、フルミネンセ(ブラジル1部)を退団した元ブラジル代表DFチアゴ・シウバ(41)が加入することを発表した。ポルトBに所属していた2004-05シーズン以来の帰還となる。T・シウバは世界屈指のセンターバックと称され、チェルシー時代にUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)優勝を経験したほか、ミランやパリSGでも活躍。昨年に古巣フルミネンセに復帰したが、今月17日に現行契約の解除が発表された。来年の