子宮筋腫の原因とは？メディカルドック監修医が子宮筋腫の原因・大きくなる原因などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「子宮筋腫の原因」はご存知ですか？原因となる可能性の高い食べものも医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：阿部 一也（医師） 医師、日本産科婦人科学会専門医。東京慈恵会医科大学卒業。都内総合病院産婦人科医長として妊婦健診はも