風呂上りに気づいた乳首の高さの違いから、ステージIIIの乳がんと診断された青木満美子さん。全摘手術後、吐き気と全身の痛みで日常生活が困難になるほどの厳しい抗がん剤治療に苦しみました。しかし、「乗り切る手伝いをします」と励ましてくれた主治医を心の支えに全8クールを完遂。現在も続く再発予防の治療と向き合う青木さんの軌跡を紹介します。 体験者プロフィール：青木 満美子 神奈川県在住、197