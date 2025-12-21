サンスターは、同社とクーリアが販売する「ボンボンドロップシール」の模倣品に関する注意喚起を12月15日に公開した。「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体感とツヤツヤとした質感が特徴のシール。透明感のあるキャンディやレジンのような見た目の可愛さは、「シール交換ブーム」をけん引している。発売とともに売り切れ・品薄状態が続くだけでなく、ネット通販サイトやフリマサイト、一部の実店舗ではボンボンドロ