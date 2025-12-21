〈東大卒・TBS局員を経て人気YouTuberへ…斉藤正直（32）が語る、ドラマ『陸王』での過酷な現場と「テレビマンの強み」〉から続く東大卒業後、TBSに就職するも2年で退職、その後友人と立ち上げたYouTubeチャンネルが大当たりし、登録者数132万人超の人気チャンネルYouTuberとなった斉藤正直さん（32）。東大、テレビマン、YouTuberと光輝く看板を次々とかけ替えながら、華やかな道を走り続ける斉藤さんに、3回に渡りインタビュー