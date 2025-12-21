〈「祖父の代からお茶農家」の野球少年→九州難関校→東大へ登録者数132万人超のYouTuber（32）が歩んできた「選択肢を広げる道」〉から続く東大卒業後、TBSに就職するも2年で退職、その後友人と立ち上げたYouTubeチャンネルが大当たりし、登録者数132万人超の人気チャンネルYouTuberとなった斉藤正直さん（32）。東大、テレビマン、YouTuberと光輝く看板を次々とかけ替えながら、華やかな道を走り続ける斉藤さんに、3回に渡り