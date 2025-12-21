ちゃんとお世話してる！ YouTubeチャンネル「Kitten Street」では、赤ちゃん猿と子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「思いやりを感じる」「なんだか感動したよ！」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが母猫に甘える赤ちゃん猿「スージー」の表情です！子猫がベッドから脱走すると…注目を集めたのは「赤ちゃん猿スージーは、猫の母親なしで子猫が失われるのではないかと心配し