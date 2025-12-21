檀崎竜孔が7年間の出場停止にオーストラリア1部リーグでプレーしていたMF檀崎竜孔に、賭博不正行為に関与したことで7年間の出場停止処分が下った。現地メディア「9News」などが報じている。元ウェスタン・ユナイテッドのMFだった檀崎は、賭博の対象となっていた条件を満たすためにAリーグの試合で故意にイエローカードを受けたとして詐欺罪で有罪判決を受け、8月にメルボルンの裁判所から罰金を科されていた。檀崎はアマチュ