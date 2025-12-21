食楽web 石川県小松市は加賀藩の城下町として発展した歴史ある街。豊かな自然と風土が育む「お米」と白山の清らかな「水」を活かし、地酒づくりを代々受け継ぐ酒蔵も点在しています。 今回ご紹介する『東酒造（ひがししゅぞう）』もその一つ。江戸末期の万延元年（1860年）に創業、小さいながらも歴史深き造り酒屋で、大正時代には300社もあった酒蔵の中で10指に入る蔵だったと言われます。現在は7代目の東 祐輔さんが受け継ぎ、