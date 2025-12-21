〈「親子なのに月とスッポン…」初仕事に失敗した盗賊頭二代目に対する手下たちの《冷たい視線》〉から続く 徳松は父である”根雪の徳次郎”の二代目を継いだが、初仕事で失敗し、手下に去られてしまった。そんな時に現れた腹違いの兄である政五郎にそそのかされ、江戸の大店を狙うことに……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第36話〈前編〉を読む第39話は12月22日（月）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳126』好評発売中です