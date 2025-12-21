２０日、濮院ｅスポーツフェスのマーケットに並ぶ屋台ブース。（桐郷＝新華社記者／徐碰）【新華社桐郷12月21日】中国浙江省桐郷市で「ファッション古鎮」として開発が進む濮院（ぼくいん）で20〜28日、第1回となるeスポーツフェスティバルが開かれている。同地ではこのフェスティバルを機に、ゲームをテーマとした観光エリアを構築し、新たな消費形態の形成を図っている。２０日、浙江省の濮院で開かれたｅスポーツフェス