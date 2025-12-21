「豪快キャプテンは絶対決勝行きます。これ行きます。爆発します、僕は知ってます。間違いないです」【画像】「間違いなく今年のダークホース」豪快キャプテンの2人を見る今年4月13日放送の『マルコポロリ！』（カンテレ）の中で、お笑いコンビ・隣人の橋本市民球場はこう言い放って自信ありげに頷いた。その根拠には触れなかったが、同番組で共演したダブルヒガシが「エグい」と口を揃えていたように、豪快キャプテンは関西の劇