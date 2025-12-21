竹の椅子に座ってタケノコを食べる福宝。（１１月１３日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月21日】中国四川省にあるパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、ジャイアントパンダの「福宝（フーバオ）」が竹の椅子に座ってタケノコを食べる姿が撮影された。福宝は2020年7月20日に韓国で初めて誕生したパンダ。父「楽宝（ロバオ）」と母「愛宝（アイバオ）」の最初の子で、24年に中国へ返還された