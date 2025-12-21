東京から直線距離で約1000キロ、札幌からも約200キロ北に離れたJR宗谷本線・音威子府駅で、一度は絶滅した「日本最北の駅そば」が期間限定で復活した。世にも珍しい真っ黒い麺と出汁が特徴で、根強いファンも多く「日本一の駅そば」と親しまれてきた逸品だ。【奇跡の1杯、おいしそう！】真っ黒すぎ!! 大復活した「日本一の駅そばそば」や、雪深い音威子府のようすをたっぷり見る同駅がある音威子府村は「北海道でもっとも人口