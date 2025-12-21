元TOKIOの松岡昌宏（48）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。必ずストックしておくものを明かした。「物がなくなってから買いますか？それともなくなる前に予備を買いますか？」というリスナーからの質問に、「必ず予備、置いときますね」と松岡。「それこそ今朝も、毎日納豆は食べるから、2パック。ひきわりが3パック入りで、黒豆納豆が2つパックだったから5パック買いましたね。1日、1パック