お笑いコンビ、スリムクラブの内間政成（49）が20日更新された、相方真栄田賢のX（旧ツイッター）に登場。ショート動画で同じ吉本興業所属の後輩、霜降り明星の粗品にメッセージを送った。粗品は、初審査員を務めた13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」における長尺の激辛審査を巡って、同じく審査員を務めた笑い飯の哲夫に17日のラジオ番組で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」「審査員もう断ろう