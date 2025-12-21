NBAレイカーズの八村塁（27）が、20日（日本時間21日）の敵地クリッパーズ戦を欠場する。試合前会見でJJ・レディックHCがケガの詳細を説明した。前回の試合となった18日（日本時間19日）の敵地ジャズ戦では、得意の3Pシュートや豪華なダンクシュートなど3戦ぶりの2桁得点となる13得点をマーク。チームは前半リードを許しながらもルカ・ドンチッチがトリプルダブルを達成するなどスタメン全員が2桁得点をマークして逆転勝利。2