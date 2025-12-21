グラビアアイドルの三田悠貴（27）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「12月21日はDVD発売イベントです」と告知し、カラフルな花柄のバンドゥビキニ水着姿をアップ。「イベントきてくれる皆さまお会いできる事を楽しみお待ちしてます今年最後のイベントです」とつづった。今月10日に第4弾DVD「三田ちゃんパラダイス」を発売したばかり。別の投稿でも同イベントをPRする花柄ビキニ水着ショット