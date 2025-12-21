カカオ豆の歴史的な価格高騰の影響を受けて、チョコレートの中でもカカオ原料の使用比率が高く植物油脂の代替が難しいカテゴリの一つである板チョコレート（板チョコ・無垢チョコ）の販売価格が上昇している。インテージSRI＋によると、板チョコの平均個数単価（税別）は2022年1月の96円を起点とすると上昇基調にある。急騰したのは今年7月で、6月と比べて20円プラスの171円に達した。以降、200円台へと高騰し続けている。イ