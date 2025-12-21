中国国際航空は、東京/成田〜北京/首都線を12月22日から減便する。現在は1日2往復を運航しており、このうちCA113/114便の運航を取りやめる。機材はエアバスA321型機を使用する。所要時間は東京/成田発が4時間25分、北京/首都発が3時間35分。理由は機材繰りのためで、運休期間は2026年3月28日までを予定している。予約客には1回のみの代替便への変更もしくは払い戻しを無手数料で案内する。■ダイヤCA114東京/成田（20：15）〜北