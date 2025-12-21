豪州のウィンターリーグで21試合3本塁打16打点と活躍した巨人・石塚裕惺(C)産経新聞社巨人・石塚裕惺が現地時間12月20日、豪州ウィンターリーグの“有終の美”で飾った。11月からアデレード・ジャイアンツの一員として参加。最終戦となったシドニー・ブルーソックス戦のダブルヘッダーの第2試合に「1番・遊撃」で出場。同点の9回二死三塁から外角直球を右前に運び、決勝適時打とした。【動画】ジャイアンツの未来は明るい！19歳