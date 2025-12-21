２０日夜、大阪府高石市の住宅で火事があり、男性１人が死亡しました。住人の８０代の男性と連絡がとれていないということです。２０日午後１１時前、高石市で「向かいの家から白煙が出ている」と近所に住む人から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、消防車など１８台が出動し、火は約１時間半後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅約８０平方メートルのうち、約１５平方メートルが焼けたということで