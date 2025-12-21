きょう21日は九州や中国・四国では次第に天気が回復に向かうでしょう。一方で、その他の地域は低気圧や前線の影響で雲の多い状態が続き、雨が降ったりやんだりとなる見込みです。北海道では雪の降る所もありそうです。あす22日は日本付近が一時的に西高東低の気圧配置となる見通しで、山陰から北陸や北日本では雲が多く、所々で雪や雨が降るでしょう。その他の地域は概ね晴れる見込みです。あすの最低気温は全国的に平年並みか高い