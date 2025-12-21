「学生時代、歌が大の苦手だったという人でも大丈夫。ボイストレーニング（以下、ボイトレ）をすれば、必ず上手になります」と、ボイストレーナーとして活躍するたけば校長は太鼓判を押す。【写真】カラオケプロがおすすめ！歌いやすいドリカムの曲歌がうまい、うまくないの違いとは？「オンチかどうかは『空間認識』があるかどうかの違いです。例えば、ボールを1メートル先と3メートル先に投げるのでは、当然力の入れ具合が違って