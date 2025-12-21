八海山をバックに走る。左側の赤い車両が「ゆめぞら」だ（山粼 友也：鉄道写真家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]第三セクターの優等生「北越急行」今の時期は越前ガニや寒ブリなど、北陸のグルメを食したり温泉地へ向かう人たちで賑わいをみせている北陸新幹線。2024年に金沢〜敦賀間が延伸開業し東京と北陸各地を結んでいるが、最初に開業したのは1997年で、区間は高崎〜長野間のわずか117kmほどだった。それ